Экс-игрок ЦСКА Гбамен предложен топ-клубам РПЛ

Бывший игрок московского ЦСКА Жан-Филипп Гбамен, который на днях покинул английский «Эвертон», готов рассмотреть предложения из чемпионата России.

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, агент игрока предложил услуги своего клиента всем топ-клубам Премьер-лиги, кроме петербургского «Зенита». У Гбамена также есть предложения из Турции и ближневосточных стран Азии.

В настоящий момент 27-летний полузащитник находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне Жан-Филипп выступал на правах аренды за «Трабзонспор». Он принял участие в 19 поединках, в которых получил четыре желтые карточки.