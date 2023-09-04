Гаджиев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»

Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал домашнюю победу «Краснодара» над московским «Спартаком» в рамках седьмого тура чемпионата России.

«Ничего неожиданного нет. «Краснодар» - один из наиболее хорошо организованных и стабильно финансируемых клубов России. У них хорошее управление. Всё это обеспечивает стабильную игру», - передает слова тренера радио «Движение».

Напомним, что поединок между «Краснодаром» и «Спартаком» завершился победой «быков» со счетом 2:0. После семи проведенных туров краснодарцы лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя на три балла.