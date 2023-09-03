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ПАОК проиграл впервые в чемпионате Греции, Оздоев провёл весь матч

03 Сентября 2023 • 23:51 Комментировать
ПАОК
...
Арис Салоники
16.09 17:00

ПАОК в матче третьего тура чемпионата Греции допустил первую осечку в рамках первенства в новом сезоне. Клуб из Салоников уступил в гостях ОФИ (Ираклион) – 1:0.

Российский летний новичок ПАОКа Магомед Оздоев вышел на поле с первых минут и сыграл весь матч.

После осечки клуб Оздоева с шестью очками опустился на третье место в турнирной таблице. ОФИ вырвался на второе, а возглавляет турнирную таблицу пирейский «Олимпиакос».

Напомним, что помимо внутренних греческих турниров ПАОК сыграет в Лиге конференций. Соперниками по группе станут «Абердин», франкфуртский «Айнтрахт» и финский ХИК.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев
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