ПАОК проиграл впервые в чемпионате Греции, Оздоев провёл весь матч

ПАОК в матче третьего тура чемпионата Греции допустил первую осечку в рамках первенства в новом сезоне. Клуб из Салоников уступил в гостях ОФИ (Ираклион) – 1:0.

Российский летний новичок ПАОКа Магомед Оздоев вышел на поле с первых минут и сыграл весь матч.

После осечки клуб Оздоева с шестью очками опустился на третье место в турнирной таблице. ОФИ вырвался на второе, а возглавляет турнирную таблицу пирейский «Олимпиакос».

Напомним, что помимо внутренних греческих турниров ПАОК сыграет в Лиге конференций. Соперниками по группе станут «Абердин», франкфуртский «Айнтрахт» и финский ХИК.