Радимов: «В защиту Кержакова – Алип отдал ему очень плохой пас»

Бывший игрок питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался в защиту вратаря питерцев Михаила Кержакова. Напомним, что из-за его ошибки «Зенит» пропустил быстрый гол в гостевой игре против ЦСКА.

«В его защиту чуть скажу: защитник отдал ему очень плохой пас. Можно было попробовать сразу вынести мяч, но он понадеялся, что выкрутится. Часть вины должен взять на себя Алип, так как передача была плохая», - цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что сравнять счёт чемпиону России удалось лишь ближе к финалу матча – отличился Дуглас Сантос.

«Если бы не Акинфеев в воротах, то «Зенит» додавил бы московскую команду», - добавляет Радимов.

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