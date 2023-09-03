Червиченко: «Удивляет, что у «Зенита» нет былого преимущества»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко удивлен тем, что в текущем сезоне российского чемпионата у питерского «Зенита» нет былого преимущества над конкурентами. В седьмом туре питерцы не смогли обыграть московский ЦСКА, более того, были близки к поражению, сравняв счет лишь за две минуты до конца матча.

- Хорошая игра. Удивляет, правда, что «Зенит» не имеет подавляющего преимущества над соперниками. Но тут, конечно, ЦСКА, может быть, и не переигрывал «Зениту», но эта оплошность в самом начале матча..., - цитирует слова Андрея Червиченко Rusfootball.info.