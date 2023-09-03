«Ростов» выиграл второй тайм всухую в пятом матче кряду – это новый клубный рекорд

Есть и позитивный момент в воскресном домашнем поражении «Ростова» от московского «Динамо» (1:2).

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», дончане уже в пятом домашнем матче подряд выигрывают вторую половину встречи, что является повторением клубного рекорда. Новым рекордом «Ростова» в этом плане является то, что все вторые таймы «желто-синие» выигрывали всухую.

Напомним, что оба своих гола динамовцы забили в первом тайме матча – помогли точные удары Дениса Макарова и Муми Нгамалё.

После игры «Ростов» идёт на 11-м месте, набрав за семь туров всего семь баллов.

Больше подробностей о заключительном матче седьмого тура РПЛ - в нашем обзоре.