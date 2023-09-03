Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Глобально по результату - катастрофа»

03 Сентября 2023 • 23:05 Комментировать (1)
Ростов
1:2
Динамо Москва
окончен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» (1:2).

- Результат отрицательный. Как оцените игру «Ростова» сегодня?

- Первый тайм - катастрофа, второй - окей.  

- У вас есть понимание, почему первый тайм получился катастрофой?

- Нет.

- Две желтые карточки, которые получил Роман Тугарев, - у вас здесь  больше вопросов к самому игроку или к Василию Казарцеву?

- Казарцеву смысл вопросы задавать?

- Может быть, вы не согласны с этими двумя желтыми?

- Если даже я не согласен, то что? Что изменится от этого?

- Глобально, я знаю, что ничего не изменится, но интересно ваше мнение.

Реклама


- Смысл тогда об этом говорить?

- Второй тайм стал лучше первого за счет замен, или еще какие-то факторы на это повлияли?

- Я думаю, что и за счет замен и того, что все прибавили за счет агрессии и интенсивности.

- Как оцените этот отрезок для «Ростова», эти семь туров после начала чемпионата?

- Катастрофа.

- И с точки зрения результата, и с точки зрения игры?

- Какие-то игры были неплохие, условно с тем же «Зенитом». Но глобально по результату здесь катастрофа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Манчестерский Иппатий
03 Сентября 2023 в 23:25
Пора Валере на пенсию? Уже и слова-то с трудом находит... Альцгеймер пришел в гости??
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
1
1
2.90 3.70 2.41
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
1
2
2.48 3.70 2.80
Видео
Все матчи
Новости
03 Сентября
23:51 · Россия. Премьер-лига
ПАОК проиграл впервые в чемпионате Греции, Оздоев провёл весь матч
23:41 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «В защиту Кержакова – Алип отдал ему очень плохой пас»
23:30 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Удивляет, что у «Зенита» нет былого преимущества»
23:16 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» выиграл второй тайм всухую в пятом матче кряду – это новый клубный рекорд
23:05 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Глобально по результату - катастрофа» 1
23:04 · Россия. Премьер-лига
Фомина – о матче с игравшим всемером «Рубином»: «Это неприемлемо для Суперлиги»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Прохин: «Может быть, фарт сегодня от нас отвернулся»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Лесовой: «Всё равно в подсознании сидит, что охраняем счёт»
22:48 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко приятно удивлён борьбой в игре ЦСКА с «Зенитом»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Семшов подал в отставку с поста главного тренера «Чайки» слухи
22:46 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: «Очень нравится играть на позиции опорного полузащитника»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Сергеев высказался о ничьей в матче с ЦСКА
22:22 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин вышел на второе место в РПЛ по показателю «гол+пас»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Макаров забил уже седьмой гол дальним ударом с момента дебюта в РПЛ
22:14 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» пропустил больше всех в РПЛ с начала мая
Все новости
Рекомендуем