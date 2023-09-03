Карпин: «Глобально по результату - катастрофа»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» (1:2).

- Результат отрицательный. Как оцените игру «Ростова» сегодня?

- Первый тайм - катастрофа, второй - окей.

- У вас есть понимание, почему первый тайм получился катастрофой?

- Нет.

- Две желтые карточки, которые получил Роман Тугарев, - у вас здесь больше вопросов к самому игроку или к Василию Казарцеву?

- Казарцеву смысл вопросы задавать?

- Может быть, вы не согласны с этими двумя желтыми?

- Если даже я не согласен, то что? Что изменится от этого?

- Глобально, я знаю, что ничего не изменится, но интересно ваше мнение.

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- Смысл тогда об этом говорить?

- Второй тайм стал лучше первого за счет замен, или еще какие-то факторы на это повлияли?

- Я думаю, что и за счет замен и того, что все прибавили за счет агрессии и интенсивности.

- Как оцените этот отрезок для «Ростова», эти семь туров после начала чемпионата?

- Катастрофа.

- И с точки зрения результата, и с точки зрения игры?

- Какие-то игры были неплохие, условно с тем же «Зенитом». Но глобально по результату здесь катастрофа.