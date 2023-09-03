Фомина – о матче с игравшим всемером «Рубином»: «Это неприемлемо для Суперлиги»

Наставник ЖФК «Локомотив» Елена Фомина прокомментировала нашумевший матч против соперниц из казанского «Рубина». В это воскресенье команды встречались в рамках женской Суперлиги, но был один нюанс – футболистки «рубиновых» вышли на поле всемером.

«Катастрофическая ситуация. Тур перенесли на воскресенье, сократили нам подготовку к следующему матчу, микроцикл. За два часа до игры узнаём: в протоколе «Рубина» всего шесть полевых игроков и один вратарь, это даёт право начать игру. Если матч остановят из-за травмы соперника или максимального утомления, мы бы доигрывали его в оставшемся сезоне, начиная с той минуты, где закончили теми же составами…», - передаёт слова Фоминой пресс-служба ЖФК «Локомотив».

Матч, напомним, очевидно завершился разгромной победой «железнодорожниц» - 6:0.

«В активно развивающемся женском футболе это неприемлемо для Суперлиги. Это сводит на нет результаты всей работы РФС, каждого женского и мужского клуба, которые помогают в развитии женского футбола», - заключила Фомина.

«Рубин» вышел на матч Суперлиги против «Локомотива» всемером