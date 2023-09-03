Прохин: «Может быть, фарт сегодня от нас отвернулся»

Защитник «Ростова» Данила Прохин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» (1:2).

- У «Ростова» сегодня получилось два разных тайма. У вас есть объяснение, почему так случилось сегодня?

- Нет, объяснения нет никакого. В первом тайме плохо играли, просто не было такого желания с первой минуты. Два разных тайма, не могу объяснить.

- С какими словами выходили сегодня на этот матч, что говорил Карпин, какая была задача?

- Никакой задачи не было. Было понятно, что 0:2 проигрывали, надо было менять ситуацию. А так, что он там такого сказал? Просто установку дал, где играю, стандарты объяснили и всё, пошли. Любому футболисту понятно, что при счете 0:2 задача - отыграться.

- Расскажите про концовку, чего не хватило, когда был последний момент, удар Песьякова? До этого еще эпизоды были.

- Не знаю, может быть, фарт сегодня от нас отвернулся. Он мог написать красивую историю, и чуть-чуть другое настроение, думаю, было бы.