Лесовой: «Всё равно в подсознании сидит, что охраняем счёт»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом» (2:1).

- У «Динамо» уже была упущенная победа против «Рубина» в концовке, с «Крыльями» было. И сегодня тоже в концовке было нервно. У вас есть объяснение, почему так происходит в концовках некоторых матчей «Динамо», когда по ходу игры преимущество у вашей команды?

- Я думаю, это психологический фактор, хотя тренер нам говорит, и раньше говорил, и в этой тоже, предупреждал, что ни в коем случае не садиться, надо стараться забить третий гол. Но все равно в подсознании сидит, что охраняем счет. Но главное, что сегодня мы его сохранили, слава богу, это самое главное.

- В голове сидел кубковый матч против «Спартака» при подготовке к игре с «Ростовом»? Были ли какие-то мысли, что сегодня нужно реабилитироваться перед болельщиками?

- Однозначно, да. Мы все четыре дня между играми, нам тренер акцентировал внимание на том, что футбол тем хорош, что можно в следующей игре реабилитироваться за неудачу. Держали это в голове, слава богу, сегодня удалось это сделать.

- У «Динамо» проблемы с центральными защитниками. В первом тайме играл крайний Паршивлюк. Во втором тайме Фомин стал игроком центра обороны. Расскажите, как вам игралось в атаке, когда были такие вынужденные эксперименты сзади?

- Мне всего 10 минут игралось, но, в целом, я считаю, что ребята справились. Сегодня гол пропустили от той команды, которая хорошо атакует. Ребята, которые вышли, достойно заменили.