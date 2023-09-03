Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лесовой: «Всё равно в подсознании сидит, что охраняем счёт»

03 Сентября 2023 • 22:55 Комментировать
Ростов
1:2
Динамо Москва
окончен

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом» (2:1).

- У «Динамо» уже  была упущенная победа против «Рубина» в концовке, с «Крыльями» было. И сегодня тоже в концовке было нервно. У вас есть объяснение, почему так происходит в концовках  некоторых матчей «Динамо», когда по ходу игры преимущество у вашей команды?

- Я думаю, это психологический фактор, хотя тренер нам говорит, и раньше говорил, и в этой тоже, предупреждал, что ни в коем случае не садиться, надо стараться забить третий гол. Но все равно в подсознании сидит, что охраняем счет. Но главное, что сегодня мы его сохранили, слава богу, это самое главное.

- В голове сидел кубковый матч против «Спартака» при подготовке к игре с «Ростовом»? Были ли какие-то мысли, что сегодня нужно реабилитироваться перед болельщиками?

- Однозначно, да. Мы все четыре  дня между играми, нам тренер акцентировал внимание на том, что футбол тем хорош, что можно в следующей игре реабилитироваться за неудачу. Держали это в голове, слава богу, сегодня удалось это сделать.

- У «Динамо» проблемы с центральными защитниками. В первом тайме играл крайний Паршивлюк. Во втором тайме Фомин стал игроком центра обороны. Расскажите, как вам игралось в атаке, когда были такие вынужденные эксперименты сзади?

- Мне всего 10 минут игралось, но, в целом, я считаю, что ребята справились. Сегодня гол пропустили от той команды, которая хорошо атакует. Ребята, которые вышли, достойно заменили.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Лесовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
1
1
2.90 3.70 2.41
Видео
Окончен
Ростов Ростов
Динамо Москва Динамо Москва
1
2
2.48 3.70 2.80
Видео
Все матчи
Новости
03 Сентября
23:51 · Россия. Премьер-лига
ПАОК проиграл впервые в чемпионате Греции, Оздоев провёл весь матч
23:41 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «В защиту Кержакова – Алип отдал ему очень плохой пас»
23:30 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Удивляет, что у «Зенита» нет былого преимущества»
23:16 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» выиграл второй тайм всухую в пятом матче кряду – это новый клубный рекорд
23:05 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Глобально по результату - катастрофа» 1
23:04 · Россия. Премьер-лига
Фомина – о матче с игравшим всемером «Рубином»: «Это неприемлемо для Суперлиги»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Прохин: «Может быть, фарт сегодня от нас отвернулся»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Лесовой: «Всё равно в подсознании сидит, что охраняем счёт»
22:48 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко приятно удивлён борьбой в игре ЦСКА с «Зенитом»
22:48 · Россия. Премьер-лига
Семшов подал в отставку с поста главного тренера «Чайки» слухи
22:46 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт: «Очень нравится играть на позиции опорного полузащитника»
22:28 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» Сергеев высказался о ничьей в матче с ЦСКА
22:22 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин вышел на второе место в РПЛ по показателю «гол+пас»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Макаров забил уже седьмой гол дальним ударом с момента дебюта в РПЛ
22:14 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» пропустил больше всех в РПЛ с начала мая
Все новости
Рекомендуем