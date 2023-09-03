​Червиченко приятно удивлён борьбой в игре ЦСКА с «Зенитом»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко приятно удивлен главным матчем седьмого тура российского чемпионата - он заявил, что увидел на поле борьбу, чего не ожидал. Напомним, что матч закончился вничью со счетом 1:1, причем армейцы долгое время вели в счете, но пропустили под самый конец игры.

- Впечатляет игра, конечно. На мой взгляд, очень положительный момент в том, с каким остервенением сражаются люди не только на поле, но и в нефутбольных эпизодах. Вообще никто не хочет уступать, и это сильно радует, - цитирует слова Червиченко Rusfootball.info.

В следующем туре московский ЦСКА примет дома «Крылья Советов».