Бывший игрок «Динамо» и «Зенита» Игорь Семшов подал в отставку с поста главного тренера клуба Второй лиги – «Чайки» из Песчанокопского.

Как сообщает Metaratings со ссылкой на свои источники, на переговоры с командой отправился ныне никого не тренирующий экс-наставник «Факела» Дмитрий Пятибратов.

Отметим, что на данный момент «Чайка» идёт в дивизионе «А» в группе «золото» на четвёртом месте. У клуба 12 набранных очков.

В последнем официальном матче на данный момент «Чайка» уступила дома «Мурому» - 1:3. А тур назад разгромила московский «Велес» - 5:0.