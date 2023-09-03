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Лаксальт: «Очень нравится играть на позиции опорного полузащитника»

03 Сентября 2023 • 22:46 Комментировать
Ростов
1:2
Динамо Москва
окончен

Полузащитник «Динамо» Диего Лаксальт дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ростовом» (2:1).

- Подведите этот итог матча для «Динамо». Как оцените эту игру?

- Сложная была игра, до этого был сложный перелет, очень долго добирались, также было обидное поражение в Кубке. Хорошо, что сегодня взяли три очка, но эта игра была очень сложной. В большинстве не смогли забить, довольно сложно было. Самое главное, что мы все-таки выиграли и взяли три очка.

- На ваш взгляд, почему во второй половине встречи «Динамо» упустило преимущество, которое было в первой половине?

- Надо сказать, что у нас во втором тайме было как минимум пять моментов, и мы их не смогли реализовать. Но это сейчас не важно. Более того, в конце были моменты у хозяев, которые играют дома и являются очень хорошей играющей командой. Всегда поддержка болельщиков на уровне. Нам было очень сложно в конце. Но самое главное сегодня - это результат.

- Расскажите про свою позицию, опорный полузащитник. Насколько тяжело вам было перестраиваться, нравится ли играть, хотите ли вернуться на фланг обороны?

- Надо сказать, что мне очень нравится играть на этой позиции опорного полузащитника, и я отдаюсь на 100%. Хорошо, что мне доверяет тренер. В данный момент я считаю, что полезен на данной позиции. Но если будет необходимость вернуться на позицию левого латераля, но я это сделаю, я готов играть там, где буду полезен.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт
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