Форвард «Зенита» Сергеев высказался о ничьей в матче с ЦСКА

Форвард питерского «Зенита» Иван Сергеев высказался о ничьей против московского ЦСКА (1:1) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Нападающий не считает, что команда не вошла в игру в первом тайме, и было много моментов, но просто не повезло.

«Что случилось в концовке? Это был футбол. Интересная игра и накал — играли два лидера. Матч закончился 1:1, в концовке стычка — это, можно сказать, радость для болельщиков», - приводит слова Сергеева «Чемпионат».

«Зенит» уходит на двухнедельный перерыв на матчи сборной на втором месте в турнирной таблице, ЦСКА – на седьмом.