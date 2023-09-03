«Ростов» пропустил больше всех в РПЛ с начала мая

В воскресенье вечером «Ростов» потерпел очередную неудачу в рамках РПЛ – дончане уступили дома «Динамо» Марцела Лички – 1:2.

Как сообщает Opta Sports, «жёлто-синие» сейчас являются самой пропускающей командой Премьер-лиги с мая текущего года. За этот отрезок у команды набралось 26 пропущенных голов – это худший результат в РПЛ.

После седьмого тура «Ростов» занял в турнирной таблице 11-е место. У команды всего лишь семь набранных очков.

В следующем туре, что пройдёт уже после паузы на матчи сборных, «Ростов» отправится в гости к аутсайдеру Премьер-лиги – «Балтике».

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