Мостовой – о матче ЦСКА – «Зенит»: Хвалю обе команды

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче седьмого тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА на своем поле сыграл вничью с питерским «Зенитом» (1:1).

Экс-игрок сборной России отметил, что игра получилась интересной, и хотел бы похвалить обе команды.

«Закономерный результат матча. ЦСКА играет с «Зенитом» свои лучшие матчи. Была борьба, армейцы были заряжены — это играет наперевес. По моментам «Зенит» превзошёл ЦСКА», - заявил Мостовой в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что у «армейцев» отличился Антон Заболотный, а гости смогли отыграть благодаря голу Дугласа Сантоса на 87-й минуте.