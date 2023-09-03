Антон Миранчук обошёл своего брата по голам в РПЛ

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук в воскресенье забил свой 33-й гол в рамках Российской премьер-лиги. Напомним, что он удвоил преимущество своей команды в игре против «Балтики» на 17-й минуте, сделав счёт 2:0.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», теперь Миранчук обошёл по числу голов в Премьер-лиге своего знаменитого брата, полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. У него 32 забитых гола в чемпионате России.

Напомним, что после успеха «Локо» набрал 12 очков и поднялся в турнирной таблице на шестую позицию. В следующем туре команда Михаила Галактионова примет дома другую команду с низа турнирной таблицы - «Оренбург».