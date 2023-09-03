Пономарёв: «Немного расстроен ничьей»

Известный болельщик и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал итоги главного матча седьмого тура российского чемпионата, в котором московский ЦСКА сыграл вничью с питерским «Зенитом». Он признался, что несколько расстроен ничьей, так как даже не ожидал, что «Зенит» сыграет так плохо - и брать его можно было, что называется, «голыми руками».

- Немного. А так в принципе неплохо наши играли. Особенно второй тайм. В принципе южноамериканские игроки не очень надежны. Они не любят плотной игры со стороны соперника. А наши ребята как раз плотно играли. Особенно в первом тайме, - цитирует слова специалиста Rusfootball.info.