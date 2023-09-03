Голы Макарова и Нгамалё, удаление Тугарева, автогол Грулёва: «Динамо» не без нервов обыграло кризисный «Ростов» Карпина

В последнем матче чемпионата России перед сентябрьским перерывом на матчи сборных сошлись «Ростов» и московское «Динамо».

«Динамо» в начале нынешнего сезона выглядит нестабильно. «Ростов», впрочем, тоже. Вряд ли эти команды будут бороться за чемпионство. О «Динамо» обычно говорят как о претенденте на пятёрку, а в отношении «Ростова» не исключается и вовсе борьба за выживание.

В предыдущем туре чемпионата «бело-голубые» гостили в Казани у «Рубина» и привезли оттуда в Москву одно очко. «Ростов» также проводил выездной матч – в Нижнем Новгороде. Там команда Валерия Карпина потерпела поражение с минимальным счётом.

Другое дело – Кубок. На рабочей неделе в этом турнире «Ростов» дома выиграл у «Локомотива», тогда как «Динамо» попало под мощный пресс «Спартака» в московском дерби и получило проигрыш 1:5. Понятно, что тот результат не фатален, но всё равно для команды Лички неприятен.

В отчётной встрече уже на второй минуте динамовцы отправили мяч в перекладину чужих ворот. Макаров справа выполнил заброс в штрафную, Тюкавин сделал скидку головой в падении, а Фомин почти с линии вратарской ногой впечатал мяч в верхнюю планку.

Недолго пришлось зрителям ждать и забитого гола. Около правого угла штрафной площади «Ростова» Макаров получил пас от Фомина и нанёс удар по воротам. Мяч по пути срикошетил от Мелёхина идеально в левый угол, чем дезориентировал Песьякова (0:1).

Гости в целом справлялись с попытками ростовчан что-то изобрести в атаке, а на 34-й минуте случилось весьма неприятное для хозяев событие. Тугарев сфолил в подкате против Макарова и получил жёлтую вторую жёлтую карточку, оставив «Ростов» в меньшинстве.

На 40-й минуте южане упустили свой единственный реально голевой момент до перерыва. Шунин ошибся на выходе, и мяч оказался в распоряжении Комличенко. Тут дело оставалось только за Николаем, который не попал в пустые ворота примерно с левого угла вратарской.

Атакующая линия «Динамо» приободрилась в конце первого тайма, и это привело ко второму голу в ворота ростовчан. Даса по диагонали транзитом через Тюкавина доставил мяч низом с правого полуфланга на левый, и Нгамалё без каких-либо сложностей поразил цель (0:2).

Могли гости совсем уж добивать своего соперника к перерыву, однако дальний удар Скопинцева потащил на угловой Песьяков. А после попытки Фомина примерно с линии штрафной площади Сергей не зафиксировал мяч в перчатках и едва не навлёк острое добивание от динамовцев.

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«Ростов» вообще ничего не мог сделать перед самым перерывом, хозяева просто выполняли роль статистов на поле. Единственным желанием дончан было дождаться перерыва, не пропустив в свои ворота третий гол, и им всё ж таки удалось избежать крупного счёта в это время.

Много проблем наблюдалось у «Ростова» в центральной зоне, поэтому «Динамо» и чувствовало себя вольготно на свободном пространстве. Явно не хватало донской команде основательности в своих действиях. Во втором тайме москвичи успешно оборонялись, но и о контратаках не забывали.

Шанс вернуть в игру интригу возник у «Ростова» на 65-й минуте, когда Миронов пробивал из зоны правого инсайда, однако не попал в ближний угол. Ростовчан же простил Тюкавин, оказавшийся прямо перед Песьяковым, ну и удару Грулёва точности не хватило.

В конце основного времени динамовцы дали слабину и пропустили гол после углового, когда после удара Комарова Грулёв срезал мяч в свои ворота. Шунин выносил его уже из-за ленточки, что чётко просматривалось на повторе (1:2). Но поздно забили свой мяч хозяева.

Хотя на последних секундах Песьяков мог принести ростовчанам ничью. Пошедший вперёд вратарь команды Карпина пробил головой выше ворот после углового. Додержав победный счёт, «Динамо» набрало четырнадцать очков, сравнявшись по этому показателю с «Зенитом и «Крыльями Советов». У лидера «Краснодара» на три балла больше.

Ну а «Ростов» потерпел третье подряд поражение в рамках чемпионата России (четвёртое в пяти последних своих матчах в этом турнире) и лишь на одно очко опережает зону стыковых матчей. Похоже на ситуацию «Локомотива» в первой части прошлого чемпионата.

Кирилл Иванцов