Пономарёв: «Фернандес — нехороший человек, если мягко сказать»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал поведение защитника питерского «Зенита» Марио Фернандеса в матче седьмого тура РПЛ.

Пономарёв считает, что бывшего игрока столичного клуба интересуют только деньги, он даже за десять лет не научился говорить по-русски.

«Претензии к нему нельзя предъявлять, он все равно не поймет. ПВ советское время освистывали таких людей. Сегодня тоже был слышен гул. Марио — нехороший человек, если мягко сказать», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что Фернандес стал единственным игроком, который побежал праздновать гол Дугласа Сантоса со скамейки запасных.