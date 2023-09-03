Женский «Рубин» вышел на матч Суперлиги против «Локомотива» всемером

Женский казанский «Рубин» вышел на матч 19-тура Суперлиги против московского «Локомотива» всемером.

Согласно регламенту, — это минимальный, но достаточный набор игроков.

Место в воротах хозяек поля заняла защитница Яна Шолгина.

Столичный клуб одержал разгромную победу со счетом 6:0.

Стоит отметить, что лига в последний момент решила не вести прямую трансляцию этого поединка.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, уступая столичному ЦСКА десять очков, «Рубин же занимает 11-е место в турнирной таблице, опережая последнюю строчку, которую занимают «Крылья Советов», на три балла.