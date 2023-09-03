В семи турах РПЛ за «Крылья Советов» забили 12 игроков – это уникальное достижение

Самарские «Крылья Советов» после стартовых семи туров сезона РПЛ установили уникальный рекорд.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», в первых семи матчах чемпионата России составе команды Игоря Осинькина смогли отличиться голом 12 футболистов.

Ранее по ходу чемпионата России было лишь два случая, когда за семь матчей у какой-либо команды забивали 12 игроков. Это «Зенит» в 2019 году (9-15 туры) и ЦСКА в 2020 году (7-13 туры). Однако с первого тура столько футболистов у какой-либо команды не забивали ни разу.

На данный момент «Крылья Советов» делят с «Зенитом» второе место турнирной таблицы РПЛ – у клубов по 14 очков.