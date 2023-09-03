Сутормин – о Малкоме: «Дай бог, чтобы он перешёл в клуб побольше»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как питерский клуб изменился после ухода Малкома.

Игрок отметил, что уже привыкли играть без форварда.

«Он осваивается в Саудовской Аравии. Мы все за него болеем. Надеемся, что он будет продолжать также хорошо действовать. И дай бог, чтобы он перешел в клуб побольше», - заявил Сутромин журналистам.

Напомним, что 26-летний футболист перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

За пять игр в составе новой команды Малком отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей партнерам по команде.