Зделар оценил первую часть сезона у ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар высказался о выступлениях столичного клуба на старте сезона-2023/24.

Сербский футболист считает, что начало сезона могло быть и лучше.

«Это футбол. Сегодня было как всегда тяжело. Если бы получили три очка, было бы хорошо», - заявил Зделар журналистам.

Напомним, что сегодня, 3 сентября, «армейцы» на своем поле сыграли вничью с питерским «Зенитом» (1:1) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

ЦСКА после семи туров располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 11 набранных очков.