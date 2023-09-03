Генич: «Краснодар» сделал ставку на победу в РПЛ»

Известный комментатор Константин Генич оценил текущее турнирное положение «Краснодара» в Российской премьер-лиге.

«Краснодар» реально решил сделать ставку на этот сезон и побороться за чемпионство. Раньше это была легковесная и стильная команда, ныне у них во главе угла - результат. У этой команды реально слабых мест нет», - цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, после семи туров «быки» идут на чистом первом месте в турнирной таблице, набрав 17 баллов. Отрыв от второго места не велик, однако на текущей дистанции существенен – три балла.

В минувшую субботу «Краснодар» дома обыграл «Спартак» - 2:0. В восьмом туре команду Владимира Ивича ждёт непростой выезд в Грозный.