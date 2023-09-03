Кечинов: «Такой опытный вратарь как Кержаков не имеет права так ошибаться»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил центральный матч седьмого тура РПЛ. В нём столичный ЦСКА принимал питерский «Зенит», команды сыграли вничью – 1:1. К голу хозяев привела грубая ошибка голкипера питерцев Михаила Кержакова.

«Такой опытный вратарь как Кержаков не имеет права так ошибаться. Если у тебя нет уверенности в своей технике, можно было бы сразу выбить мяч в аут. И вопрос был бы исчерпан. Но он еще начинает думать и смотреть куда‑то. Заболотный прочувствовал момент — молодец», - цитирует Кечинова «Матч ТВ».

Напомним, что из-за недобора очков питерцы не смогли занять чистое второе место в турнирной таблице РПЛ и делят его с самарскими «Крыльями Советов». У обоих клубов – по 14 баллов.

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