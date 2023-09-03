Федотов – о трансферах ЦСКА: Они обязательно нужны

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном усилении столичного клуба до конца трансферного окна.

Специалист отметил, что трансферы обязательно нужны, и надеется, что клуб качественно сработает.

«Были полностью уверены, что Капишаба полетит в одном самолете с Келлвеном. Но все быстро свернулось. Мы в поисках, надеемся. Оно необходимо. Нужна ротация, которая до этого момента была минимальной», - заявил Федотов на пресс-конференции после матча против «Зенита» (1:1).

ЦСКА ушел на перерыв на матчи сборных на седьмой строчке в турнирной таблице.