Новичок ЦСКА Давила поделился комментарием о матче против «Зенита»

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила высказался о ничьей в матче седьмого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» (1:1).

Чилиец отметил, что 89 минут его команда контролировала игру, и все шло победе, поэтому результат матча с горьким вкусом.

«Потому что, когда нам забивают при достаточно сомнительных обстоятельствах, и решения неоднозначные. Можно сказать, что мы получили ничью, которая отдаёт послевкусием», - приводит слова Давилы «Чемпионат».

ЦСКА уходит на двухнедельный перерыв на седьмом месте в турнирной таблице с 11 очками в активе.