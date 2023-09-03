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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новичок ЦСКА Давила поделился комментарием о матче против «Зенита»

03 Сентября 2023 • 21:05 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Зенит
окончен

Нападающий московского ЦСКА Виктор Давила высказался о ничьей в матче седьмого тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита» (1:1).

Чилиец отметил, что 89 минут его команда контролировала игру, и все шло победе, поэтому результат матча с горьким вкусом.

«Потому что, когда нам забивают при достаточно сомнительных обстоятельствах, и решения неоднозначные. Можно сказать, что мы получили ничью, которая отдаёт послевкусием», - приводит слова Давилы «Чемпионат».

ЦСКА уходит на двухнедельный перерыв на седьмом месте в турнирной таблице с 11 очками в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Виктор Давила
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