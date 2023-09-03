Дзюба – о победе над «Балтикой»: «Постараемся в следующий раз без валидола»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о победе над калининградской «Балтики» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

«Всех с тяжелой и очень важной победой! Постараемся в следующий раз без валидола. Будем работать. Идём дальше», - написал Дзюба в своем телеграм-канале.

Напомним, что после первого тайма столичный клуб вел в счете с преимуществом в два мяча.

Дзюба провёл на поле весь матч и сумел отметиться забитым мячом, который стал вторым для него в этом сезоне.

«Локомотив» благодаря победе смог подняться на пятую строчку в турнирной таблице.