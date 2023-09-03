​Тюкавин проводит 100-й матч за «Динамо»

В воскресенье вечером «Динамо» проводит гостевой матч против «Ростова» в рамках седьмого тура чемпионата России. Для форварда московской команды Константина Тюкавина эта игра является 100-й за «бело-голубых».

В предыдущих 99 играх Тюкавин записал на свой счёт 26 голов и 18 результативных передач на партнёров.

Отметим, что дебютный матч за первую команду «Динамо» Константин Тюкавин провёл 1 ноября 2020 года – против «Тамбова» в чемпионате России.

Следить за развитием событий в игре между «Ростовом» и «Динамо» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.