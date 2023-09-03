Круговой – о Фернандесе: Жаль, что болельщики освистали его, он легенда ЦСКА

Защитник питерского «Зенита» Данил Круговой высказался о критике болельщиков ЦСКА в адрес Марио Фернандеса во время матча седьмого тура РПЛ.

Игрок отметил, что его одноклубник хорошо проявил себя в этом поединке.

«Жалко, что болельщики его освистывали, все-таки он легенда для них. Не важно, какая у него дальнейшая судьба, он – легенда клуба», - приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Напомним, что бывший игрок сборной России выступал за «армейцев» на протяжении десяти лет (2012-2022).

Дерби двух столиц завершилось результативной ничьей со счётом 1:1.