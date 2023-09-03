​Михаил Кержаков высказался о курьёзном пропущенном голе от Заболотного

Страж ворот «Зенита» Михаил Кержаков высказался по поводу пропущенного гола в воскресном матче седьмого тура Премьер-лиги против ЦСКА.

Напомним, что Михаил Кержаков после паса от защитника не успел избавиться от мяча, и его в подкате в ворота отправил форвард ЦСКА Антон Заболотный.

«Это моя ошибка. Я плохо обработал мяч, и успели накрыть. Этот момент меня не выбил из колеи – я хотел показать команде, что всё в порядке», - сказал Кержаков журналистам.

ЦСКА и «Зенит» сильнейшего не выявили – матч в Москве завершился со счётом 1:1. После семи туров лидером Премьер-лиги является «Краснодар».