Федотов – о забеге Марио: Не хочется об этом говорить

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о праздновании гола Марио Фернандесом на 88-й минуте матча седьмого тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что не хочет говорить об этом, так как не видел этого забега из-за того, что весь был в игре.

«Человек играет в команде «Зенит», его команда забила гол. Как это расценивать? Спросите у него, что он имел ввиду под этим», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, что экс-защитник «армейцев»стал единственным игроком «Зенита» на скамейке запасных, который побежал праздновать гол Дугласа Сантоса.