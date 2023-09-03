В главном матче дня ЦСКА принимал «Зенит» и едва не взял реванш за неудачу в споре за Суперкубок. Уже на четвёртой минуте Антон Заболотный воспользовался нерасторопностью обороны соперника и Михаила Кержакова, в подкате внеся мяч в сетку. Зенитовцы начали наседать на ворота противника с удвоенной энергией, Игорь Акинфеев не раз выручал, но отыгрались гости в самой концовке. После подачи углового Антон Заболотный проиграл воздух, отскок мяча от защитника, и Дуглас Сантос метров с семи головой переправил мяч впритирку с левой штангой.

Все главные события ничейного матча представлены ниже в видеоформате.