Тренер «Зенита» - о «забеге» Марио Фернандеса: «Он защищает цвета команды, которая ему платит»

Тренер питерского «Зенита» Вильям Оливейра высказался о праздновании Марио Фернандеса гола в ворота московского ЦСКА (1:1) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что его не удивил забег игрока, ведь он выступает за команду с берегов Невы.

«Он защищает цвета команды, которая ему платит, которая ему нравится.

Он радовался за Дугласа, потому что Сантос давно не забивал, а не потому что он против ЦСКА», - приводит слова Оливейры журналист Севастиан Терлецкий в своем телеграм-канале.

Напомним, что Фернандес выступал за ЦСКА на протяжении десяти лет.