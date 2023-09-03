Семак раскритиковал работу арбитров на старте сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Во втором тайме игра изменилась, уже не было такого преимущества «Зенита». Это ЦСКА отодвинул игру от ворот, или «Зенит» вышел на второй тайм другим?

- Да нет, во втором тайме ЦСКА очень глубоко оборонялся, искал момент и возможности через длинную передачу выйти или же воспользоваться нашими ошибками, когда мы теряли мяч, поэтому вряд ли так почерк резко изменился. Скорее, у нас немного было меньше движения в атаке и меньше моментов получалось создавать, но отчасти уже ЦСКА по счету играл.

- Фернандес провел отличный матч, особенно в первом тайме. Очень много было эпизодов с его участием, в том числе удар, который отразил Акинфеев. Как вы думаете, это давление трибун как-то повлияло на него? Может быть, в лучшую сторону?

- Я не думаю, профессионал, прекрасный игрок и парень, в каждой игре выкладывается на 100%, сегодня хорошо сыграл, и в предыдущих матчах хорошо играет. Вопросов к нему быть не может. Тут лучше спросить его, насколько он хорошо себя эмоционально чувствовал.

- В конце игры футболу сильно мешали постоянные стычки, которые возникали, потому что большую часть этого матча игра была жесткой, но достаточно корректной. Что случилось в конце, почему эмоционально как будто бы игроки не выдержали? Пошли срывы и стычки.

- Концовка матча, ответственность за результат. Эмоции захлестывали, поэтому решения, которые принимались, они не всегда очевидные. Я думаю, что судейство будут разбирать, те моменты, которые есть. Вмешивается или не вмешивается ВАР, по крайней мере, очень сложные моменты были, и они будут разбираться. Не хочу много об этом говорить. О вопросе судейства уже многое было сказано, поэтому не хотелось бы. Странный момент, когда судьи сами же себя и оценивают. Когда ЭСК оценивает действия своих же сотрудников по сути. Поэтому ни о какой справедливости речи быть не может. Какие-то трактовки, которые абсолютно неоднозначные, у всех вопросы абсолютно. За что меня удалили, я не понимаю. Почему других не удаляют, когда они так же выходят? Не могу понять. То же самое контакт в штрафной площади, где он минимальный, а где не минимальный. Получается, что выгораживают судей, которым благоволят, и наказывают тех, кто не угоден. Здесь много вопросов по ходу чемпионата накопилось, последовательности никакой не вижу.