​Сутормин: «Знаю, что был интерес со стороны ЦСКА»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал информацию о том, что его хотел подписать ЦСКА.

«Я знаю, что был интерес [со стороны ЦСКА]. Вопрос к руководителям клубов. Мне бы хотелось получать больше игровой практики», - сказал 29-летний Сутормин журналистам.

В воскресенье вечером ЦСКА и «Зенит» проводили очный матч в рамках седьмого тура Премьер-лиги и не смогли выявить сильнейшего – ничья 1:1. Матчи следующего игрового дня российского чемпионата пройдут 15, 16 и 17 сентября. На текущий момент на вершине турнирной таблицы располагается «Краснодар», который набрал 17 очков.