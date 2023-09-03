«Динамо» быстро забило «Ростову» благодаря рикошету

В заключительном матче седьмого тура Премьер-лиги «Динамо» гостит у «Ростова». Довольно быстро был открыт счёт в этом поединке, при этом гостям откровенно повезло. Размашистую атаку завершил Денис Макаров ударом метров с 20, в полете мяч получил рикошет от ноги Виктора Мелёхина и влетел точку впритирку с дальней штангой, не оставив ни одного шанса для голкипера ростовчан.

На табло 0:1. Если «Динамо» сегодня победит, выйдет на второе место рядом с «Зенитом» и «Крыльями Советов». Их соперник - 11-й.

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