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Сутормин: Хочется больше игровой практики получать

03 Сентября 2023 • 20:18 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Зенит
окончен

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин высказался о своем будущем в составе питерского клуба.
Футболист отметил, что хочет получать больше игровой практики, и рассказал, что к нему был интерес от ЦСКА.

«Реален ли мой уход в другой российский клуб? Мне тяжело сказать. Это вопрос к руководству. У меня есть контракт — его надо выполнять», - приводит слова Сутормина «Чемпионат».

Контракт 29-летнего футболиста с командой с берегов Невы рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,8 миллиона евро.

В текущем сезоне он принял участие в семи играх во всех турнирах, проведя на поле лишь 233 минуты.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
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