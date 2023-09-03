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Семак: «Ничья на выезде - это не самый плохой вариант, хотя по игре сегодня смотрелись гораздо лучше»

03 Сентября 2023 • 20:12 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Зенит
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Короткие итоги по игре. Да, удалось отыграться, но думаю, вы не всем довольны по этому матчу.

- Эмоций много, но в целом большим преимуществом владели и должны были забивать и не один. Я думаю, хорошо сыграл Акинфеев в первом тайме, два стопроцентных момента было, которые он смог отразить. Но в целом мы хорошо все контролировали, в обороне за исключением двух ошибок за весь матч - это, наверное, не много. С точки зрения качества игры - абсолютно нормально. Хотелось победить, но, к сожалению, не получилось. То, что смогли в концовке свести матч к ничьей, - нормально. С соперником ничья на выезде - это не самый плохой вариант, хотя по игре сегодня смотрелись гораздо лучше.

- С чем связываете ошибку, которая произошла перед первым голом? Как-то уже проанализировали этот момент?

- Бывает. Это обычный технический брак, сыграл не туда, куда хотел. Бывают такие ошибки у всех абсолютно. Просто касаемо вратаря, естественно, такие ошибки очень очевидные, они бросаются в глаза сразу.

- Показалось, что этот гол сразу сказался на игре в первом тайме. ЦСКА сразу плотно сел в оборону, у «Зенита» было большое владение. Вы сказали про моменты у ворот ЦСКА. Тем не менее, каким было влияние этого гола на игру?

- Сложно сказать, что касается влияния. Мы с начала матча контролировали неплохо, были какие-то ошибки. У нас в принципе контроль был с начала матча. Насколько повлиял? Наверное, вопрос к «армейцам». Планировали они «сесть» или нет глубоко в оборону. В целом хорошо вскрывали. Учитывая такую насыщенную оборону, но, к сожалению, сложно 10 моментов создать. Моменты были, нужно было забивать, неплохие моменты. К сожалению, с одной стороны, ничья, потому что могли сегодня увезти три очка. Но что касается хода матча, в концовке сравняли, наверное, тоже неплохо в копилку в выездном матче с нашими конкурентами.

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Зенит Сергей Семак
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