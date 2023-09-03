Михаил Кержаков назвал матч с ЦСКА потерей очков

Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков высказался после выездной ничьей с ЦСКА в рамках седьмого тура РПЛ. Команды обменялись голами – 1:1.

«Для нас это потеря очков, мы были лучше в тайме первом – пропустили из‑за моей ошибки. Еще Игорь Акинфеев сделал несколько сумасшедших сэйвов. Хорошо, что проявили характер – благодарю ребят», - цитирует Кержакова «Матч ТВ».

Напомним, началась центральная игра седьмого тура РПЛ с курьёзного пропущенного гола зенитовцами – не без ошибки Кержакова распечатал ворота гостей Антон Заболотный.

«Ждал пас не в створ, задержался и тут меня накрыл Заболотный. С меня должок, постараюсь отдать», - комментирует пропущенный гол Кержаков.