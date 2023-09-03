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Михаил Кержаков назвал матч с ЦСКА потерей очков

03 Сентября 2023 • 20:11 Комментировать (3)
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Голкипер питерского «Зенита» Михаил Кержаков высказался после выездной ничьей с ЦСКА в рамках седьмого тура РПЛ. Команды обменялись голами – 1:1.

«Для нас это потеря очков, мы были лучше в тайме первом – пропустили из‑за моей ошибки. Еще Игорь Акинфеев сделал несколько сумасшедших сэйвов. Хорошо, что проявили характер – благодарю ребят», - цитирует Кержакова «Матч ТВ».

Напомним, началась центральная игра седьмого тура РПЛ с курьёзного пропущенного гола зенитовцами – не без ошибки Кержакова распечатал ворота гостей Антон Заболотный.

«Ждал пас не в створ, задержался и тут меня накрыл Заболотный. С меня должок, постараюсь отдать», - комментирует пропущенный гол Кержаков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Михаил Кержаков
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Комментарии (3)
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TEREX
03 Сентября 2023 в 20:16
ай мишаня..с тваим пинсионым опытам..такую лажу сатварить..)) аднака пара тибе на пакой..))
ингерман
03 Сентября 2023 в 20:21
ай бро потачняк.. мшаня как был втарым так бы и оставалси.. нормуль бы было.. тута виновац менедщмент, каторый не можец нормулькипера падписаць.. в стране куча воротникав а им усе дпд.. кхе-кхе..
TEREX
03 Сентября 2023 в 20:23
ну дак бро..ивракупкаф та нету..)) а для дваровава чимпиёнату и рак рыба..))
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