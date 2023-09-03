Семак: «Марио Фернандес — пример для молодежи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о защитнике питерского клуба Марио Фернандесе.

«Марио Фернандес — пример для молодежи и вообще всех игроков с точки зрения профессионализма. Он — на тысячу процентов командный игрок», - заявил Семак на пресс-конференции после матча седьмого тура РПЛ против московского ЦСКА (1:1).

В текущем сезоне 32-летний россиянин принял участие в восьми играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Напомним, что Фернандес пополнил ряды питерского клуба в летнее трансферное окно из бразильского «Интернасьонала».