Семак сообщил, что «Зенит» ожидает пополнение в линии защиты

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал о трансферной кампании клуба.

Специалист отметил, что у его команды точно будет пополнение в линии защиты.

«Думаю, что адаптация Страхини и Марио прошла — они становятся полноценными игроками обоймы.

Мы очень надеемся на то, что в ближайшее время у нас получится подписать одного-двоих игроков», - заявил Семак на пресс-конференции.

После ничьей с московским ЦСКА (1:1) «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков. Отставание от «Краснодара» составляет три балла.