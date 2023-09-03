​ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в РПЛ впервые с 2019 года

В главном матче седьмого тура Российской премьер-лиги ЦСКА и «Зенит» сильнейшего не выявили – ничья 1:1. Стоит сказать, что «армейцы» и «сине-бело-голубые» поделили очки в чемпионате впервые со 2 ноября 2019 года. Тогда команды тоже сыграли 1:1, но в Санкт-Петербурге.

Серия без ничьих в РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» в итоге составила 7 матчей. В шести из них победу праздновали питерцы, а ещё в одном – москвичи.

Отметим, что после седьмого тура чемпионат России уходит на паузу, связанную с матчами национальных сборных. Матчи восьмого игрового дня РПЛ пройдут 15, 16 и 17 сентября.