Личка: «Будем делать максимум, чтобы показать, что те 30 минут против «Спартака» были маленькой ошибкой в нашей работе»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- После матча кубкового против «Спартака» вы сказали, что первые полчаса дали вам сделать определенные выводы. Как эти выводы повлияли на подготовку к игре против «Ростова»?

- Я больше поговорил индивидуально. Достаточно, думаю, сказал сразу после игры в раздевалке. Что хорошо в футболе и спорте, что уже через три дня можешь проводить матч и поправить эти 30 минут первых в матче со «Спартаком». Я уверен, что сегодня ребята выйдут с другим настроем на поле. Понятно, мы не знаем результат, но будем делать максимум, чтобы показать, что те 30 минут были маленькой ошибкой в нашей работе.