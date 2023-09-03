Карпин: «Ростову» и мне вообще не выгодна эта пауза»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Учитывая кубковую победу, можно ли сказать, что кризис в «Ростове» преодолен? И был ли этот кризис, на ваш взгляд?

- Кризис ли это - два поражения на выезде? Игровой? Если проигрываешь, то это игровой кризис, если брать одну игру. Но если говорить, что это кризис или спад, и так оценивать один матч - это разные вещи.

- То есть это был просто неудачный результат, а в игровом плане…

- … -е результаты.

- В игровом плане вы никакого спада не наблюдали?

- Неудачный результат, потому что играли плохо. С хорошей игрой неудачные результаты могут быть, естественно, но это случайность скорее. Здесь случайности никакой не было, да, играли плохо, поэтому и проиграли.

- В центре обороны сегодня снова появляется непрофильный центральный защитник Терентьев. Но при этом профильный центральный защитник Прохин остается в запасе. Почему так?

- Потому что играл 90 минут на Кубок.

- Когда стоит ждать возвращения Осипенко, вернется ли он после паузы на игры сборных?

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- Надеемся, что да. Вернется ли? Не знаю.

- Некоторым командам выгодна пауза в чемпионате, некоторые команды наоборот немного расстраиваются, когда эта пауза наступает. Какая ситуация у «Ростова», лично вам, «Ростову» выгодна ли эта пауза?

- Лично «Ростову» и мне вообще не выгодна эта пауза, потому что меня не будет, я буду в сборной. Для меня и «Ростова» она точно не выгодна.