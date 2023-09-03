Завершился матч седьмого тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и питерским «Зенитом», который завершился вничью со счётом 1:1.

Уже на четвертой минуте столичный клуб вышел вперёд благодаря голу Антона Заболотного, а гости смогли отыграться на 88-й минуте после точного удара Дугласа Сантоса.

Во время празднования Марио Фернандес демонстративно побежал праздновать гол в ворота «армейцев». Он стал единственным игроком «Зенита» на скамейке запасных, кто так сделал.

Напомним, что бывший игрок сборной России выступал за ЦСКА на протяжении десяти лет (2012-2022).