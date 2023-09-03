Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировала победу команды над «Балтикой» (3:2) в матче седьмого тура РПЛ.

«Моё мнение, что команду лихорадит. Это моё мнение, а в чём дело - я не знаю. Ответ на это могут дать люди, которые внутри команды находятся», — сказала Смородская.

«Локомотив» после первого тайма побеждал команду Сергея Игнашевича со счётом 3:0. Однако во второй половине игры в ворота «железнодорожников» гости забили два мяча, но отыграться не смогли. Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице РПЛ.