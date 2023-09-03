Заболотный отличается голевым действием в четвёртом матче РПЛ подряд

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный оформил голевое действие в четырёх матчах Российской премьер-лиги подряд – за этот период у него набралось три гола и один ассист. Как сообщает Opta Sports, Заболотный повторил свою рекордную серию голевых действий. И если он забьёт или отдаст ассист в следующем матче ЦСКА в РПЛ – установит личный рекорд результативности.

Напомним, что в воскресенье вечером в Москве ЦСКА принимал «Зенит». Игра завершилась ничьей – 1:1, Заболотный открыл счёт встречи.

Ранее мы сообщали, что Заболотному удалось забить за семь туров текущего сезона уже больше, чем за прошлый сезон Премьер-лиги.