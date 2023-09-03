Наумов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов доволен победой «железнодорожников» над калининградской «Балтикой», но считает, что соперник, в этом сезоне вернувшийся в РПЛ, вполне мог заслужить и ничью. Игра, напомним, закончилась со счетом 3:2. Наумов встревожен провалом «Локомотива» во втором тайме, что уже не раз случалось с командой и ранее.

- «Локомотив» победил, но «Балтика» вполне могла добиться в этом матче ничейного результата. Потому что хозяева поля во втором тайме сдали свои позиции абсолютно. Команда зависима от Дзюбы. Футболист во втором тайме устал - вся игра у «Локомотива» просто провалилась, - цитирует слова Наумова Rusfootball.info.